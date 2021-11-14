Поиски в Саратове 28-летней девушки завершились

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В Саратове накануне завершились поиски пропавшей 4 ноября 28-летней Анастасии Турчиневич.

- Найдена, жива! – сообщили традиционно лаконично волонтеры в группе ЛизаАлерт – Саратов.

Напомним, жительница Заводского района исчезла 4 ноября. Ее поиски стартовали спустя неделю и завершились успешно.

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