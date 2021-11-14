В Саратовской области от коронавируса умерли еще 27 человек за сутки

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавиурса умерли 27 пациентов ковид-госпиталей.

- Скончались пятнадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 29 до 88 лет. Мужчина 29 лет страдал сахарным диабетом, - уточнили в региональном минздраве.

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Саратовской области с начала пандемии составило 4226 человек.

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