Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 639 человек

По данным регионального штаба на утро 14 ноября в Саратовской области зарегистрировано 639 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых заболевших за сутки в Саратове — 329, в Энгельсском районе — 75, в Балаковском — 30, в Балашовском — 27, в Марксовском — 15, в Вольском — 14, в Ртищевском — 13, в Ершовском — 11.

Среди новых больных больше всего людей в возрасте старше 60 лет – 186 человек, при этом зафиксировано заражение 112 детей в возрасте до 14 лет.

У большинства больных – 571 - признаки ОРВИ.

Таким образом на стационарном лечении сегодня находятся 4 077 человек, на амбулаторном — 6 747.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 110 287 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 95 709 человек, за сутки — 489.

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