Подозрительную смерть 45-летнего мужчины в расследуют в Новобурасском районе

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти жителя Новобурасского района.
Прибывший 13 ноября на вызов в частный дом в поселке Динамовский Новобурасского района врач зафиксировал смерть 45-летнего хозяина жилища.
Вызванный на место следователь СК провел осмотр тела мужчины и назначил судебно-медицинское исследование чтобы выяснить точную причину его смерти.
Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области организована доследственная проверка.
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