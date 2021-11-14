Подозрительную смерть 45-летнего мужчины в расследуют в Новобурасском районе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти жителя Новобурасского района.

Прибывший 13 ноября на вызов в частный дом в поселке Динамовский Новобурасского района врач зафиксировал смерть 45-летнего хозяина жилища.

Вызванный на место следователь СК провел осмотр тела мужчины и назначил судебно-медицинское исследование чтобы выяснить точную причину его смерти.

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области организована доследственная проверка.

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