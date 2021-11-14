В Саратове задержали подозреваемого в убийстве мужчины в подъезде на улице Чернышевского

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР по Саратовской области вместе с полицейскими ОП №2 УМВД по Саратову вычислили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины в подъезде дома в Заводском районе.

Задержанному 36-летнему ранее судимому жителю Кировского района грозит обвинение по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее стало известно, что 11 ноября в подъезде девятиэтажного дома по улице Чернышевского в в Саратове местные жители обнаружили на лестничной площадке между пятым и шестым этажами тело избитого мужчины. Судмедэксперты подтвердили, что погибший умер от тупой травмы груди и живота с повреждением ряда внутренних органов.

Сейчас решается вопрос о взятии под стражу подозреваемого.

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