В столкновении со стоящей Skoda в Саратове погиб водитель Lifan

Смертельной ДТП в Обуховском переулке
Фото: ГИБДД по Саратову
Рано утром 14 ноября водитель погиб в ДТП в историческом центре Саратова.
Авария произошла в 7.30 в Обуховском переулке между улицами Чернышевского и Лермонтова.
По предварительным данны ГИБДД Саратова, мужчина за рулем китайского кроссовера Lifan врезался в припаркованную и стоящую без водителя Skoda. Автомобиль опрокинулся.
От полученных травм во время удара 67-летний водитель Lifan скончался.
.
Фото: ГИБДД по Саратову
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.