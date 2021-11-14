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Происшествия14 ноября 2021 8:50

В столкновении со стоящей Skoda в Саратове погиб водитель Lifan

Китайский кроссовер опрокинулся
Источник:kp.ru
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Смертельной ДТП в Обуховском переулке

Смертельной ДТП в Обуховском переулке

Фото: ГИБДД по Саратову

Рано утром 14 ноября водитель погиб в ДТП в историческом центре Саратова.

Авария произошла в 7.30 в Обуховском переулке между улицами Чернышевского и Лермонтова.

По предварительным данны ГИБДД Саратова, мужчина за рулем китайского кроссовера Lifan врезался в припаркованную и стоящую без водителя Skoda. Автомобиль опрокинулся.

От полученных травм во время удара 67-летний водитель Lifan скончался.

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Фото: ГИБДД по Саратову

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