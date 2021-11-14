В столкновении со стоящей Skoda в Саратове погиб водитель Lifan

Смертельной ДТП в Обуховском переулке Фото: ГИБДД по Саратову

Рано утром 14 ноября водитель погиб в ДТП в историческом центре Саратова.

Авария произошла в 7.30 в Обуховском переулке между улицами Чернышевского и Лермонтова.

По предварительным данны ГИБДД Саратова, мужчина за рулем китайского кроссовера Lifan врезался в припаркованную и стоящую без водителя Skoda. Автомобиль опрокинулся.

От полученных травм во время удара 67-летний водитель Lifan скончался.

. Фото: ГИБДД по Саратову

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