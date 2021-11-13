В центре Саратова снесут построенный до революции дом

В Волжском районе Саратова снесут дом дореволюционной постройки. Вчера, 12 ноября, соответствующий документ был опубликован на сайте городской администрации.

Михаил Исаев подписал распоряжение № 331-р от 11 ноября 21 «О мероприятиях по отселению из многоквартирного дома, расположенного по адресу Мясницкая, д. № 47а». Это двухэтажное здание дореволюционной постройки. Оно расположено между Соколовой и Большой Горной.

Здание планируют снести до 1 декабря 2023 года. Жильцы должны освободить квартиры в течение трех месяцев.

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