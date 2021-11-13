В Базарно-Карабулакском районе на пожаре погиб житель Пензы

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 13 ноября, на пожаре в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области погиб житель Пензы. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств случившегося.

Жители села Стригай заметили пожар в 6:49. Горел деревянный дом на улице Революционная. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. После тушения огня, на пепелище нашли останки хозяина дома. По имеющимся данным, это был 43-летний мужчина, переехавший в регион из Пензенской области.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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