На двух улицах Саратова воду отключили до полуночи

Сегодня, 13 ноября, на двух улицах в Ленинском районе Саратова воду отключили до полуночи, об этом сообщает ОО «КВС».

Авария произошла по адресу Одесская, 7а. На время ремонта остались без воды улицы Одесская: 3,3б,3д, 7а, 7а/1 и Лунная от Дубовикова до Охотной.

Напомним, ранее воду отключили в Октябрьском ущелье.

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