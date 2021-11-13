В Татищевском районе водитель «семерки» слетел с дороги и врезался в столб

Пострадавший автомобиль

Вчера, 12 ноября, в Татищевском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал местный житель, об этом сообщает ГУ ГИБДД.

Авария была зафиксирована в 15:00 на дороге между селами Идолга и Слепцовка. 60-летний мужчина на ВАЗ-2107 не справился с управлением, слетел в правый кювет и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.

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