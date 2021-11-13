Валерий Радаев посетил рынок «Юбилейный» в Саратове

Губернатор Валерий Радаев предложил вернуть ярмарку на Театральной площади в Саратове. Об этом он сообщил при посещении сельхоз рынка «Юбилейный» в Саратове.

Глава региона отметил, что рынок пользуется большой популярностью у саратовцев и предложил администрации Саратова совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность вернуть ярмарку на Театральной площади.

Зампред регионального правительства Роман Ковальский сказал, что в «Юбилейном» местные производители имеют бесплатные торговые места, и цены там на 10-15 процентов ниже, чем на других рынках. За два месяца было создано более 380 торговых мест во всех районах.

Еще одной важной задачей для правительства остается сохранение собранного урожая. В области уже вкладывают деньги в расширение складов. Господдержка также оказывается производителям муки, хлеба, масла подсолнечного, сахара. Благодаря этому их продукция поступает на рынки со скидками для жителей региона, пишет пресс-служба Губернатора области.

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