В Саратовской области коронавирус унес жизни еще 28 человек

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 28 человек. Сегодня, 13 ноября, оперштаб предоставил последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

Скончались 15 женщин и 13 мужчин в возрасте от 39 до 86 лет за сутки. Общее количество жертв COVID-19 в регионе достигло 4199 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 109 648 саратовцев, 644 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 95 220 человек, за сутки — 514. На стационарном лечении находятся 4 119 человек, амбулаторном — 6 539.

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