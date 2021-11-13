В Марксе два парня на ВАЗе врезались в BMW и отлетели в столб

Фото с места аварии

Сегодня ночью, 13 ноября, в Марксе два парня на ВАЗе врезались в BMW, после этого их машина отлетела в столб.

ДТП случилось в 3:50 по адресу Куйбышева, 52. 21-летний молодой человек на ВАЗ-21102 врезался в автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 58-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль откинуло в столб ЛЭП.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа и его 18-летний пассажир. Они доставлены в больницу, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

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