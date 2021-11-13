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Происшествия13 ноября 2021 10:23

Александр Бастрыкин взял дело прокурора Иванцова на контроль

Председатель СК России следит за делом сироты из Саратовской области
Наталия Калинина
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело прокурора Иванцова. Бывшего сотрудника прокуратуры подозревают в вымогании денег у сироты.

По версии следствия, 26-летняя сирота в 2018 году была поставлена в очередь на жилье. В ноябре 2020 года она познакомилась с сотрудником прокуратуры, который солгал ей, что может помочь в получении жилищного сертификата, используя свои связи. За это он потребовал деньги.

В августе 2021 года министерств строительства и ЖКХ Саратовской области выдало девушке жилищный сертификат на общих основаниях, так что жилье она приобрела. Однако после этого «человек со связями» начал вымогать у нее деньги, утверждая, что именно он повлиял на выдачу сертификата.

Председатель СК России поручил поставить это уголовное дело на контроль, о чем сообщается на сайте федерального следственного комитета.

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