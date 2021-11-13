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Общество13 ноября 2021 9:53

В Саратове элитные коттеджи остались без воды

Без водоснабжения находятся также четыре улицы
Наталия Калинина
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Сегодня, 13 ноября, дома во Фрунзенском районе Саратова, в том числе элитные коттеджи остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Прорвало трубу по адресу Соловьиная,28. Пока идет ремонт прекращена подача воды для абонентов по улицам Соловьиная, Зеленая Долина, Светлая, Верхний Светлый проезд. Без воды остаются также дома в Октябрьском ущелье, среди которых немало настоящих дворцов.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 14:00.

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