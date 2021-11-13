В Саратове элитные коттеджи остались без воды

Сегодня, 13 ноября, дома во Фрунзенском районе Саратова, в том числе элитные коттеджи остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Прорвало трубу по адресу Соловьиная,28. Пока идет ремонт прекращена подача воды для абонентов по улицам Соловьиная, Зеленая Долина, Светлая, Верхний Светлый проезд. Без воды остаются также дома в Октябрьском ущелье, среди которых немало настоящих дворцов.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 14:00.

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