В Саратовской области коронавирус обнаружили еще у 644 человек

Сегодня, 13 ноября, в Саратовской области коронавирус обнаружили еще у 644 жителей. Всего COVID-19 заразились уже 109 648 человек в регионе. Выздоровели с начала эпидемии 95 220 человек, за сутки — 514. На стационарном лечении находятся 4 119 человек, амбулаторном — 6 539.
В Саратове обнаружено 313 новых случая, в Энгельсском районе — 79, в Балаковском —появились еще 33 пациента, в Балашовском — 29, в Вольском и Марксовском медики диагностировлаи по 20 случаев, в Ртищевском — 15, в Ершовском, Хвалынском прибавилось по 10 инфицированных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 9;
- 7-14 лет – 17;
- 15-19 лет – 16;
- 20-29 лет – 54;
- 30-39 лет – 123;
- 40-49 лет – 109;
- 50-59 лет – 106;
- старше 60 – 210.
С пневмонией поступили 147 жителей региона, с признаками ОРВИ — 497.
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