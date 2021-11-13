В Саратовской области коронавирус обнаружили еще у 644 человек

Сегодня, 13 ноября, в Саратовской области коронавирус обнаружили еще у 644 жителей. Всего COVID-19 заразились уже 109 648 человек в регионе. Выздоровели с начала эпидемии 95 220 человек, за сутки — 514. На стационарном лечении находятся 4 119 человек, амбулаторном — 6 539.

В Саратове обнаружено 313 новых случая, в Энгельсском районе — 79, в Балаковском —появились еще 33 пациента, в Балашовском — 29, в Вольском и Марксовском медики диагностировлаи по 20 случаев, в Ртищевском — 15, в Ершовском, Хвалынском прибавилось по 10 инфицированных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 9;

- 7-14 лет – 17;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 54;

- 30-39 лет – 123;

- 40-49 лет – 109;

- 50-59 лет – 106;

- старше 60 – 210.

С пневмонией поступили 147 жителей региона, с признаками ОРВИ — 497.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.