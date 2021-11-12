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Общество12 ноября 2021 21:36

Центр Саратова заливает кипятком

Прохожие не могут обойти «горячий источник»
Наталия Калинина
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Ночной подарок для саратовцев

Ночной подарок для саратовцев

Центр Саратова заливает горячая вода. Сегодня, 13 ноября, на оживленных улицах произошла очередная коммунальная авария.

На участке от Большой Казачьей до Киселева образовался целый «горячий источник». Озадаченные саратовцы пытаются обойти горячие лужи. Крюк приходится делать немалый. От асфальта поднимаются клубы густого пара.

Сотрудники коммунальных служб на месте пока не появилась.

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