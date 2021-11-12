Центр Саратова заливает кипятком

Ночной подарок для саратовцев

Центр Саратова заливает горячая вода. Сегодня, 13 ноября, на оживленных улицах произошла очередная коммунальная авария.

На участке от Большой Казачьей до Киселева образовался целый «горячий источник». Озадаченные саратовцы пытаются обойти горячие лужи. Крюк приходится делать немалый. От асфальта поднимаются клубы густого пара.

Сотрудники коммунальных служб на месте пока не появилась.

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