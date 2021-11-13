Настроение жителей Саратова подпортил легкий дождь

Сегодня, 13 ноября, погода в Саратове будет пасмурная. Настроение горожан подпортит легкий дождь, а небо затянуто облаками, об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове температура колеблется от +2 с утра до +5 градусов днем. По ощущениям, около нуля. Облака на небе слегка разойдутся после обеда. Северо-западный ветер дует со скоростью от 5 до 8м/с, и отдельными порывами до 11 – 16м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер дует западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы доходят до 15-19 м/с. Температура колеблется от +2 до +7 градусов.

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