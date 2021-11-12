Депутат Курихин охарактеризовал свой допрос в управлении по противодействию коррупции словом "отлично"

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В саратовском Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 12 ноября допросили депутата областной думы и бизнесмена Сергея Курихина. Допрос длился 3,5 часа.

Съемочная группа программы «Вести. Дежурная Часть» канала «Россия 24» пыталась пообщаться с депутатом на выходе из полиции, но он в сопровождении охраны прошел к машине и уехал, избежав вопросов. Единственное слово, которое он проронил на вопрос, как прошел допрос – «Отлично!»

- Тема допроса так и осталась тайной. Однако варианты есть. Так, фамилия депутата называется в деле о незаконном отчуждении объекта культурного наследия «Дом художника»; о незаконном отчуждении земельного участка музея имени Федина; о преднамеренном банкротстве турбазы «Роджер»; о земельных махинациях, в которых обвиняют бывших чиновников мэрии Саратова и еще одного депутата облдумы, Леонида Писного, и о многом другом, - предположили в телеграм-канале «Честный детектив». где опубликовано видео стремительного оставления Курихиным отдела полиции после допроса.

Напомним, 22 ноября в областной думе обещали озвучить итоги работы комиссии по проверке деклараций о доходах, которая собралась недавно по поводу депутата Курихина. В его декларации, как сообщали в облдуме, нашлись серьезные несоответствия.