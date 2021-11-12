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Общество12 ноября 2021 19:10

Правительство Саратовской области определит перечень объектов, куда не пускают без QR-кода

В Думу внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте
Наталия Калинина
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Правительство Саратовской области определит точный список объектов, куда не пускают без QR-кода. Сегодня, 12 ноября, правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах.

До 1 февраля участвовать в массовых мероприятиях, посещать учреждения культуры и общепита, а также магазины можно будет при наличии QR-кода о прививке, справки о недавно перенесенном коронавирусе или медицинского отвода от вакцинации. После 1 февраля без кода будут пускать только людей с медотводом.

Нормы нового закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Решение об использовании QR-кодов и точный список объектов, куда можно попасть без них, будут принимать региональные власти. Уже сейчас известно, что QR-код не потребуется при посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.

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