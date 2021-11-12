В Саратовской области наступают последние теплые выходные

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на предстоящие выходные.

- В ближайшее время нас ждет неоднородный характер погоды. Природа вступает в период предзимья, а он характеризуется перестройкой атмосферной циркуляции на зимние процесс. Активизируется циклоническая деятельность - синоптические процессы сменяются чаще, из-за чего происходят колебания атмосферного давления, ветер чаще меняет направление, выпадают осадки, - сказала синоптик.

В субботу мы будем находиться в зоне влияния циклона, по области пройдет атмосферный фронт. В северных районах, Левобережье выпадет снег, северо-западный ветер будет веять со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, порывы - 13-17. Ночью будет от +1 до -4°С, днём – от нуля до 5 градусов выше.

В воскресенье в связи с ростом атмосферного давления будет облачно, местами – облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер будет западный, юго-западный – 4-9 метров в секунду. Температура ожидается та же, что и в субботу.

В понедельник очередной циклон принесет снег, осадки выпадут повсеместно. Ожидается образование временного снежного покрова. Ухудшится ситуация на дорогах – станет скользко и туманно.

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