Саратовцев приглашают принять участие в Экодиктанте-2021

В пресс-центре «КП» рассказали об Экодиктанте Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 12 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали об Экологическом диктанте-2021. В этом году, с 14-го по 21-е ноября, он пройдет уже в четвертый раз.

Заместитель министра - начальник управления государственного экологического надзора Евгений Карасев обозначил, что в последние годы в России активно развиваются экологические программы. Уже в ближайшие годы планируют улучшить состояние очистных сооружений, ликвидировать свалки, выстроить понятную систему обращения с ТКО.

Евгений Карасев

- Особенно важно отметить, что сохранение нашей экологии – это дело не только профессионалов, но и простых граждан. Изменение отношения позволит улучшить экологическую ситуацию. Каждый саратовец должен внести свой посильный вклад, тогда чистота воздуха, лесов, рек и озер станет нашей общей целью , - отметил Карасев.

Директор Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова рассказала, что в этом году впервые экодиктант вышел на международный уровень – теперь участники и из других стран смогут принять участие. Жулидова отметила, что, например, в прошлом году диктант писали жители Греции.

Ольга Жулидова

Для того, чтобы поучаствовать в экодиктанте, нужно зарегистрироваться на сайде Экодиктант.рус и выбрать формат прохождения – онлайн или же оффлайн (планируют обустроить около 10 площадок, потребуется QR-код о вакцинации, перенесенном коронавирусе или же медотвод).

Диктант будет состоять из 25 вопросов, подготовиться к которым можно по материалам, размещенном на сайте Экодиктант.рус.

Итоги подведут 10 декабря. Все участники получат сертификаты, призеры и победители – дипломы.

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