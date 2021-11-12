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Происшествия12 ноября 2021 16:18

В Энгельсе эвакуировали из горящего дома 20 человек

В пожаре есть пострадавший
Наталия Калинина
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Пожар в Энгельсе

Пожар в Энгельсе

Сегодня, 12 ноября, в Энгельсе произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 20 человек. Есть также один пострадавший.

В 15:29 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре по адресу Менделеева, 5. Очаг находился в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пожарным пришлось эвакуировать людей с верхних этажей: вывели 20 человек Пострадал один человек, данные по нему уточняются.

На месте работали четыре пожарных расчета. В 16:20 огонь удалось ликвидировать, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

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