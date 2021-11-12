В Саратове от коронавируса привились более ста иностранцев

Иностранцы принимают саратовскую вакцину

Сегодня, 12 ноября, в СГТУ от коронавируса привились более ста иностранцев. Процедура была организована с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

- Исследования доказали, что коллективный иммунитет появляется, когда его имеет более 70 процентов населения, - подчеркнула Татьяна Касаева проректор по международным связям и взаимодействию с органами власти СГТУ имени Гагарина Ю. А.

Иностранные студенты встают в очередь на вакцину «Спутник V», которую нет возможности получить у них на родине.

В университете действует специальный прививочный кабинет, где можно получить вакцину бесплатно. Для участия в процедуре нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС (либо копии), а для иностранных граждан только паспорт.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.