Саратовские депутаты предложили написать заявление на СПГЭС в правоохранительные органы

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Городские депутаты рекомендуют мэрии расторгнуть договор аренды имущественного комплекса с ЗАО «СПГЭС». Кроме этого, на саму компанию предлагается написать заявление в правоохранительные органы. Таковы официальные итоги рабочего совещания в гордуме по поводу инвентаризации муниципального имущества, переданного в пользование ЗАО «СПГЭС» по договору аренды.

СПГЭС получила объекты электросетевого хозяйства в аренду в 2002 году, а когда в 2020 году депутаты выделили средства из бюджета на проведение инвентаризации переданного имущества, выяснилось, что компания этому всячески сопротивляется. Депутаты обратили внимание на отсутствие документально подтвержденных сведений о наличии целого ряда объектов, переданных предприятию. Это является поводом для обращения в правоохранительные органы, считают депутаты.

Кроме этого, подрядчик, проводящяй инвентаризацию, заявил о препятствиях со стороны СПГЭС, в установлении физического месторасположения имущества.

Представители СПГЭС оправдались, что у них просто не хватает сотрудников.

Кроме рекомендаций расторгнуть договор аренды имущества с СПГЭС и обращения в правоохранительные органы депутаты предложили предусмотреть в городском бюджете деньги на завершение инвентаризации электросетевого хозяйства в 2022 году.

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