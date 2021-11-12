Завод «Молот» в Петровске может начать производство продукции для сферы электроэнергетики

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На заводе «Молот» в Петровске Саратовской области могут наладить выпуск гражданской продукции для сферы электроэнергетики. Предприятие специализируется на на производстве, ремонте и обслуживании оборудования для нужд Военно-Морского флота России.

Перспективы выпуска новой продукции обсудил в Санкт-Петербурге с руководством АО «Концерн «Гранит-Электрон» председатель правительства области Роман Бусаргин.

Тема развития петровского завода «Молот» на особом контроле Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Он некоторое время назад провел встречу с коллективом и обещал оказать помощь с увеличением количества государственных оборонных заказов, что отразится на росте зарплат.

- Сегодня руководство концерна обозначило план работы по диверсификации производства и увеличения количества государственных оборонных заказов. Есть все предпосылки для того, чтобы на заводе наладить выпуск гражданской продукции для сферы электроэнергетики, - сообщил Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.