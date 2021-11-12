В Вольске пьяный дебошир сломал нос полицейскому

В Вольске пьяный дебошир ударил полицейского головой в лицо и сломал ему нос. 38-летний нарушитель задержан.

Инцидент произошел ночью, 8 октября на улице Нижняя. Мужчина был пьян и скандалил с супругой. Женщина вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники задержали агрессивного неадеквата и решили доставить его в отдел. Однако возле служебного автомобиля нарушитель воспротивился и ударил полицейского головой в лицо. У пострадавшего диагностирован открытый перелом со смещением.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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