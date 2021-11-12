По саратовскому Заволжью катается велоэкспедиция Русского географического общества

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Приграничные Перелюбский и Озинский районы Саратовской области в эти дни посещает велогруппа Русского географического общества.

Велогруппа прибыла из Самарской области, но свернула не к центру, в сторону Саратова, а двинулась на юго-восток, вдоль границы с Казахстаном.

Велосипедисты уже посетили пограничную заставу в Перелюбе, районный музей Боевой и трудовой Славы, возложили цветы к Монументу Славы, побывали в приграничном населенном пункте – село Холманка и в селе Нижняя Покровка. Потом проехали через Озинский район, где возложили цветы к памятнику землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны, посетили историко-краеведческий музей.

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Экспедиция проходи в рамках масштабной комплексной экспедиции «Россия», проводимой совместно с Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения Российской Федерации.

Задача - показать богатейшее природно – географическое, историческое и культурное наследие России, её мощнейший туристический потенциал и интеллектуальный капитал.

В дальнейшем велосипедная экспедиция посетит еще несколько районов Заволжья.

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