В Саратовской области бесплатно подведут газ к 5 346 домам

Роман Бусаргин обсудил подключение газа к домам саратовцев

В Саратовской области бесплатно подключат газ к 5 346 домам. Сегодня, 12 ноября, Роман Бусаргин встретился с руководителем ООО «Газпром межрегионгаз» в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить государственную программу по догазификации регионов.

Глава саратовского правительства отметил, что в регионе пока остаются участки сетей, служащие более 40 лет. По итогам встречи было решено провести догазификацию Саратовской области в плановом режим в 2021-2022 годах. Газ должны бесплатно подвести к 5 346 домам. У 3 576 из них расстоянии от земельного участка до газораспределительной сети составляет менее 200 метров, а у 1 776 штук – более 200 метров.

В этом году будут подключены еще 492 дома. От граждан уже поступили более двух тысяч заявок на техническое присоединение к газовым сетям.

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