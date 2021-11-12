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Происшествия12 ноября 2021 14:10

Труп мужчины пролежал десять дней в открытой квартире в Саратове

Тело умершего обнаружили встревоженные родственники
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

В квартире одного из домов по Московскому шоссе в Саратове обнаружен труп мужчины. Тело 67-летнего хозяина квартиры нашел родственник, который приехал его проведать. так как он не отвечал на звоник.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном следственном комитете, дверь в квартиру, где лежало тело, оказалась не заперта. Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр - видимых повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным он умер около 10 дней назад. Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить причину смерти.

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