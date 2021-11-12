В Саратовской области предложили запретить вылов рыбы и раков

Рыбов могут запретить

Сегодня, 12 ноября, депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко предложил полностью запретить промысловый вылов рыбы. Об этом парламентарий заявил на совещании комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. По его словам, это приводит к уничтожению биоресурса.

- Удочкой с берега, с одним крючком - и всё! Вот что сегодня должно быть. Отсутствие рыбы на Малом Узене и на Большом - это беда, - объяснил депутат.

Оппоненты парламентария отметили, что на количество рыбы также влияет падение уровня воды.

- Так если засушливость, тем более тогда какой вылов рыбы?! - парировал Денисенко.

В ходе заседания также была отмечена проблема браконьерства. Депутат Иван Бабошкин предложил профильному министерству рекомендовать такой же порядок, какой сегодня наведен на Волге, навести и в Заволжье. Для этого нужно определиться, какое количество инспекторов нужно будет задействовать и какой транспорт, привлекать общественные организации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.