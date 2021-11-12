Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды12 ноября 2021 13:25

В саратовском цирке готовится к показу программа итальянского цирка «Togni»

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Уже с 13 ноября в Саратовском цирке начинаются гастроли новой программы, известной во всем мире.

Итальянский цирк «Togni» в котором существование одноименной династии насчитывает уже более 150 лет, готов удивить жителей и гостей города мэтрами циркового искусства итальянского цирка.

Артисты готовятся к генеральному прогону программы, чтобы подарить жителям Саратова настоящий итальянский праздник на манеже.

Билеты на представление доступны в кассе от 400 до 2000 рублей, доступ на представление только по предъявлению QR-кода о вакцинации.

.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.