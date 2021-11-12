В Саратовской области нет закрытых школ и детсадов из-за COVID-19 или гриппа

Закрытых из-за коронавируса или ОРВИ школ, детсадов или техникумов на 12 ноября в Саратовской области нет.

Есть пара классов в малокомплектных сельских школах, переведенных на удаленный режим обучения. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Шесть ВУЗов области работают в очном режиме, остальные 11 ВУЗов до 13 ноября продолжают обучение в дистанционном формате. В 17 ВУЗах вакцинировано 11,7 тыс. студентов - это только 17% от общего числа студентов.

По данным Роспотребнадзора всего привито либо прививаются – 66,1 тыс. работников образования (87,4%).

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