Убийство заключенного в ИК-7: Заведены уголовные дела на сотрудников УФСИН

ИК-7

В ИК-7 Саратовской области 12 ноября произошло убийство заключенного. Следователями СК возбуждены уголовные дела.

Как пояснили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, около 6.50 утра в колонии, которая расположена в Красноармейском районе области, произошла ссора между двумя заключенными.

44-летний мужчина ударил ножом в плечо 41-летнего осужденного. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Это стало возможным вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных, считают в СУ СКР.

- Следственным отделом по Заводскому району города Саратова СУ СКР по Саратовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас в колонии проводятся следственные действия - допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения, изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы.

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