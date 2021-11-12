Наталье Мазиной вынесен оправдательный приговор

Наталья Мазина и адвокат

Вчера, 12 ноября суд оправдал бывшего министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину. Ее обвиняли в превышении полномочий.

- Суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях Натальи Мазиной состава преступления, - и вынес оправдательный приговор, об этом сообщается на сайте Фрунзенского районного суда.

Напомним, скандал с главой ведомства начался в 2018 году, когда министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов, которые по мнению следствия оказались неисправными. По версии тех же людей, Мазина знала о том, что оборудование нельзя поставлять в медучреждения области, однако подписала документы о приеме.

Суд установил, что поставщик медицинского оборудования предоставил полный комплект документов, а «выявленные в ходе приемки УЗИ-аппаратов нарушения условий контракта не препятствовали в их приемке».

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