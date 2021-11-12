От коронавируса в Саратовской области за сутки умерли еще 29 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 29 человек. Сегодня, 12 ноября, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Скончались пятнадцать женщин и четырнадцать мужчин в возрасте от 37 до 94 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 с начала пандемии умер 4 171 саратовец.

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