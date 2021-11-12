СГТУ имени Гагарина Ю.А. первым в области подписал соглашение с Россотрудничеством

На сегодняшний день СГТУ имени Гагарина Ю.А. стал первым в Саратовской области вузом, подписавшим соглашение о взаимодействии с Россотрудничеством.

И.о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. Сергей Наумов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков договорились реализовать программу по развитию гуманитарных проектов и волонтерской деятельности.

- Мы занимаемся продвижением российских образовательных услуг и помогаем создавать за рубежом правдивый образ современной России, - отметил Евгений Примаков.

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