Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 11:12

СГТУ имени Гагарина Ю.А. первым в области подписал соглашение с Россотрудничеством

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

На сегодняшний день СГТУ имени Гагарина Ю.А. стал первым в Саратовской области вузом, подписавшим соглашение о взаимодействии с Россотрудничеством.

И.о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. Сергей Наумов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков договорились реализовать программу по развитию гуманитарных проектов и волонтерской деятельности.

- Мы занимаемся продвижением российских образовательных услуг и помогаем создавать за рубежом правдивый образ современной России, - отметил Евгений Примаков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.