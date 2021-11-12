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Политика12 ноября 2021 10:47

Николай Панков заразился коронавирусом

Работу с обращениями жителей депутат продолжает в режиме самоизоляции
Источник:kp.ru
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Николай Панков продолжает работу в режиме самоизоляции

Николай Панков продолжает работу в режиме самоизоляции

Депутат Госдумы от Балаковского избирательного округа Николай Панков заразился коронавирусом.

Об этом парламентарий сам рассказал в своем Инстаграм. Панков продолжает работу на самоизоляции и уверен, что своевременно сделанная прививка поможет избежать тяжелого течения заболевания

- Друзья, считаю нужным рассказать о состоянии здоровья. К сожалению, COVID-19 не обошёл меня стороной.

Нахожусь на самоизоляции, соблюдая все рекомендации врачей. Своевременно прошел вакцинацию, поэтому чувствую себя хорошо и надеюсь избежать тяжелого течения болезни.

Продолжаю работу с обращениями жителей через интернет и социальные сети. Всем здоровья, берегите себя! - пишет Панков.

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