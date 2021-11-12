В Духовницком районе дом загорелся из-за оставленного на плите чайника

Пострадавший сельский дом
Вчера, 11 ноября, в Духовницком районе Саратовской области из-за оставленного на плите чайника произошел пожар.
Сигнал о возгорании поступил в 13:07. Горел частный деревянный дом селе Софьинка. Площадь пожара составила 18 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.
На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС.
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