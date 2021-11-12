В Саратове передали сельским школам еще 32 автобуса

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Районы Саратовской области получили 32 новых школьных автобуса. В церемонии раздачи и отправки машин в районы поучаствовал губернатор Валерий Радаев.

30 автобусов марки ПАЗ и два ГАЗа уехали в школы 16 районов области и города Саратова.

В этом году в область пришли 67 новых школьных автобусов, их распределили в 31 муниципалитет. В октябре уже была передана первая партия из 35 машин.

- Мы полностью закрываем годовой план по обновлению школьного автопарка. Благодаря поддержке федерального центра за последние несколько лет нам удалось обеспечить школьным транспортом все районы области. - заявил Радаев.

Сейчас в области парк школьных автобусов составляет уже 500 единиц.

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