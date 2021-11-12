В Саратове отключили воду на шести улицах и в поселке

Сегодня, 12 ноября, в Саратове отключили воду по адресу Байконурская, 3, о чем сообащет ООО «КВС».

Ремонт труб обещают закончить к 14:00. На время работ вода отключена на шести улицах и в поселке.

Пока без воды остаются жители поселка Калашниково, улиц Тепличная, 2-50, Тепличный тупик, Вишневая, Песочная, Байконурская и Новая.

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