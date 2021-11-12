В Саратовской области сбили двух девятилетних мальчиков

Утром 11 ноября девятилетний мальчик попал под машину на переходе через трассу Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград недалеко от поворота на Шумейку при выезде из Энгельса. За рулем LADA Kalina которая сбила ребенка находился 60-летний мужчина. Мальчика увезли в больницу.

Еще один ребенок попал под колеса у дома №33 по улице 30 лет Победы в Балакове. Его сбил 51-летний водитель Skoda KODIAQ. Несовершеннолетний пешеход госпитализирован.

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