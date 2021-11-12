Новый тротуар на Томской продержался один день

Сегодня, 12 ноября, в социальных сетях саратовцы пожаловались на уничтожение очередного только что положенного тротуара силами коммунальщиков.

Как пишет посетитель группы «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, тротуар на улице Томской сделали позавчера и «прожил» он ровно 1 день.

- Верная саратовская примета: если положили новый асфальт, то ждите раскопок ООО «КВС». Вчера его разрыли и бросили! Сегодня просто ограждение стоит и никаких работ не ведется! – пишет возмущенный саратовец, пожелавший остаться анонимным.

Горожане задаются вопросом, почему ремонтом коммуникаций нельзя было заняться до укладки нового асфальта.

Очередные раскопки в Заводском

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