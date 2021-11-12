В Балаково водитель ГАЗели погиб в ДТП на автостоянке

Смертельное ДТП на автостоянке Фото: ГИБДД по Саратовской области

Смертельное ДТП произошло 11 ноября в Балаково у дома № 3 на улице Транспортная.

На территории автостоянки 56-летний водитель ГАЗели врезался в стоящую фуру с полуприцепом.

От полученных травм водитель ГАЗели скончался на месте, до приезда скорой помощи.

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