В Балаково водитель ГАЗели погиб в ДТП на автостоянке

Смертельное ДТП на автостоянке
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Смертельное ДТП произошло 11 ноября в Балаково у дома № 3 на улице Транспортная.
На территории автостоянки 56-летний водитель ГАЗели врезался в стоящую фуру с полуприцепом.
От полученных травм водитель ГАЗели скончался на месте, до приезда скорой помощи.
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