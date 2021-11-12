В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 650 человек

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 650 человек. Об очередном рекорде с начала пандемии сегодня, 12 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Всего в области выявили 109 004 случаев. Выздоровели с начала эпидемии 94 706 саратовцев, за сутки – 499.

На стационарном лечении находятся 4 233 человек, амбулаторном — 6 371.

В Саратове нашли 321 новый случай, в Энгельсском районе – 83, а в Балаковском – 37.

Среди заразившихся 12 детей до шести лет, 10 – от семи до 14-ти, 19 подростков – 15-19-ти и 210 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 150 саратовцев, бессимптомно переносят COVID-19 девять пациентов.

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