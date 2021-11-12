Принято решение о достройке ЖК «Пляж» в Энгельсе

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Стало известно, что 168 семей, купивших квартиры в ЖК «Пляж» в Энгельсе получат квартиры. Строительство остановилось из-за проблем застройщика.

- Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства ДОМ.РФ принял решение о достройке ЖК «Пляж» в Энгельсе. На эти цели будет выделено 167 млн рублей, - сообщили сторонники председателя ГД Вячеслава Володина в телеграм-канале Володин.Саратов.

Напомним, ранее Володин сообщал о том, что такое решение может быть принято до конца текущей недели.

Сбор документов от дольщиков ЖК "Победа" пока продолжается.

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