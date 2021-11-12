В Саратове в пятницу будет пасмурно, но без осадков

В пятницу 12 ноября в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Синоптики обещают местами в регионе небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Местами даже гололед (0-5 мм), туман (500-1000м), на дорогах может быть гололедица.

Ветер ожидается юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура днём днём 0...+5°, в Саратове 0...+2°, пасмурно.

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