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Происшествия12 ноября 2021 7:18

Братьев-дальнобойщиков будут судить в Балаково за взятку сотруднику Ространснадзора

12 тысяч рублей взятки не смогли «решить вопрос» и только все усложнили
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Два брата 45 и 50 лет пойдут под суд за попытку подкупить сотрудника автодорожного надзора в Балаково.

Грузовик братьев остановили 24 августа 2021 года для проверки на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Балаковском районе. Как рассказали в региональном СУ СКР, в действиях водителя усматривался ряд административных правонарушений в сфере грузовых перевозок.

Братья в помещении стационарного контрольного поста передали сотруднику Ространснадзора взятку в размере 12 000 рублей за отсутствие протоколов об административных правонарушениях и чтобы их грузовик не задерживали. Попытку взятки пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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