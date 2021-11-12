Владелец овощного ларька в Саратове зарезал докучливого знакомого

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 45-летнего мужчины 25 ноября 2020 года в Саратове стала острая кровопотеря от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением аорты. Его зарезал 66-летний знакомый предприниматель, который в тот вечер был не в духе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, в тот вечер к владельцу овощного ларька, расположенного на улице Соколовая у дома №44/62 в Саратове, заглянули двое знакомых, предложив вместе выпить. Тот пить не собирался и стал их прогонять, завязалась ссора. В ходе выяснения отношений неподалеку от ларька, владелец торговой точки нанес 45-летнему знакомому удар ножом в грудь. Тот скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит суд присяжных заседателей.

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