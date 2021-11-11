Женщину задавили на Саратовском шоссе

Вечером в Балакове Саратовской области женщина попала под колеса авто.
По данным ГИБДД, авария произошла в 16.30.
Сбили женщину на пешеходном переходе на Саратовском шоссе, у остановки «Профилакторий».
66-летний водитель Nissan допустил наезд на пешехода, 57-летнюю женщину.
Пострадавшая госпитализирована.
Видео группы ВК "Типичный Балаково".
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